Darius Lewis, atacante do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 19/01/2024 20:38

Rio - Após renovar o contrato com o Botafogo por mais seis meses, o atacante estadunidense naturalizado trinitário-tobagense Darius Lewis está sendo emprestado para jogar o Campeonato Carioca pelo Audax. As informações são da página "Fogão do Meu Coração".

Darius Lewis foi um dos primeiros nomes do Botafogo B, contratado no início de 2022 no início da SAF comandada pelo empresário John Textor. O atacante foi formado pelo FC Florida, também gerido por Textor.

Esta foi a terceira renovação de Darius Lewis com o Botafogo, depois das prorrogações em janeiro de 2023 (cinco meses), maio (sete meses). O atacante soma três partidas oficiais pelo Glorioso.