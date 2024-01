Diego Hernández em ação durante jogo do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 18/01/2024 23:07

Rio - Diego Hernández deve ter um novo posicionamento no Botafogo de Tiago Nunes. Nos cinco jogos que fez com a camisa do Glorioso, o uruguaio, que ainda luta por espaço no time, atuou pelos lados do campo. Entretanto, a partir de agora, o meia-atacante deve jogar mais centralizado.

Durante entrevista coletiva, Tiago Nunes revelou que Diego Hernández tem treinado nessa função. Além disso, falou sobre a possibilidade de mais oportunidades para o jogador de 23 anos.

"Quando cheguei aqui, o Diego vinha sendo utilizado como um extremo. E ele, na sua posição de origem, é um jogador que vinha mais como um meia interior, um jogador mais de enganche, que joga mais centralizado dentro do campo. Ele treinou dessa forma comigo nesses sete dias iniciais, mais centralizado. Agora vai dele também merecer as oportunidades, as circunstâncias têm que colaborar", disse Tiago Nunes.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (20), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, contra o Bangu. A partida é válida pela segunda rodada da Taça Guanabara.