Victor Cuesta deixou o Botafogo com 91 jogos disputados - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 18/01/2024 21:58

Rio - O Bahia acertou a contratação do zagueiro Victor Cuesta, de 35 anos. O jogador estava fora dos planos do Alvinegro para 2024 e assina contrato até o fim do ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. As informações são do site "ge".

Cuesta esteve na mira do Bahia no início de 2023, mas, na ocasião, o Botafogo acertou a compra do jogador junto ao Internacional com uma valorização de salário. As negociações com o jogador estavam adiantas, e o clube, agora sob a gestão do Grupo City, aguardava a resposta da SAF do Glorioso.

O zagueiro argentino terminou a última temporada em baixa com a camisa alvinegra e ficou fora do perfil traçado pelo empresário John Textor, que reformulou o sistema defensivo contratando Lucas Halter e Alexander Barboza - Adryelson, vale lembrar, foi vendido para o Lyon.

A passagem de Victor Cuesta pelo Botafogo chega ao fim com 91 partidas, sendo 62 delas em 2023. O zagueiro marcou oito gols e deu três assistências.