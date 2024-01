Botafogo venceu o Madureira com gol de Jeffinho na estreia no Carioca - Vitor_Silva

Botafogo venceu o Madureira com gol de Jeffinho na estreia no CariocaVitor_Silva

Publicado 18/01/2024 13:26 | Atualizado 18/01/2024 14:38

Rio - O Botafogo encerrou um incômodo jejum com a vitória sobre o Madureira por 1 a 0, nesta quarta-feira (17), pela primeira rodada da Taça Guanabara. Com o resultado, o Alvinegro voltou a vencer em casa após cinco meses. O último triunfo como mandante aconteceu em agosto de 2023, pelo Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o Botafogo venceu o Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time era comandado pelo técnico português Bruno Lage. Na época, o Alvinegro era o melhor mandante do Brasileirão, além de líder isolado. Entretanto, nos meses seguintes passou por uma crise que culminou na perda do título.

Após a vitória contra o Bahia, foram quatro empates e quatro derrotas como mandante. Além disso, a vitória sobre o Madureira foi a primeira do Botafogo desde outubro de 2023, quando venceu o América-MG por 2 a 1, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar da vitória sobre o Madureira na estreia, o Botafogo recebeu vaias de parte da torcida presente no Nilton Santos, que ainda está insatisfeita com a perda do título brasileiro. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (20), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 2ª rodada da Taça Guanabara.