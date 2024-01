Jeffinho em ação na vitória do Botafogo sobre o Madureira - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 18/01/2024 21:06

Rio - De volta ao Botafogo por empréstimo após uma temporada no Lyon, da França, o atacante Jeffinho brikhou logo em sua reestreia e marcou o gol da vitória sobre o Madureira, pela estreia no Campeonato Carioca. O camisa 47 do Alvinegro, que foi negociado no início de 2023, celebrou o reencontro com a torcida no Estádio Nilton Santos.

"Muito feliz em voltar a defender o Botafogo, em reencontrar esse torcedor que tanto me apoiou e segue me apoiando. Então sem dúvidas uma noite especial, onde graças a Deus pude ajudar a equipe com um gol e com a força de todo o grupo sairmos com uma vitória na partida", disse.

Jeffinho chegou para trabalhar com Tiago Nunes mais forte do que quando foi vendido e foi destaque na primeira partida - o jogador, vale destacar, estava em meio de temporada na Europa. Além do gol, o atacante finalizou uma bola no travessão e mostrou toda a habilidade que marcou sua primeira passagem.

"Acredito que chego ainda mais preparado para esse desafio. Sem dúvidas cresci muito nesse período que estive na Europa, procurei aproveitar o máximo possível todas as oportunidades que tive por lá. E agora é manter o bom trabalho no Botafogo, fazer o meu melhor sempre pelo clube junto dos meus companheiros para buscarmos nossos objetivos na temporada", destacou.