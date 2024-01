Tiago Nunes conquistou sua primeira vitória no comando do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 18/01/2024 09:59 | Atualizado 18/01/2024 10:46

Rio - Após a vitória do Botafogo sobre o Madureira, por 1 a 0 , na estreia no Campeonato Carioca, no Nilton Santos, o técnico Tiago Nunes comentou as críticas de parte da torcida ao longo do duelo. Alguns jogadores foram vaiados pelos alvinegros presentes no estádio.

"Podemos viver do passado e ficar remoendo ou podemos aprender, ganhar experiência e ser melhores esse ano. Não só em resultado, mas em maturidade para lidar com adversidades. Me parece muito natural por parte do torcedor que leva essa insatisfação no coração. Prefiro ter uma visão muito mais para aquele grupo que aplaudiu. Quem vaia, em geral, vaia o próprio clube", declarou o treinador.

"Nosso desejo para 2024 é que consigamos ser mais regulares. Se olharmos para 2023, tivemos um início complicado, um começo de Brasileiro muito bom e um final ruim. Foi um eletrocardiograma. Não dá para acreditar que o Botafogo tenha feito só coisas ruins ano passado. Tem times que tiveram muito mais dificuldade ao longo do ano e começam a temporada em lua de mel com a torcida", ponderou.

Além disso, Tiago Nunes elogiou a atuação da equipe e garantiu que ainda há grande margem de crescimento. Ele também frisou que rodará o elenco ao longo do Cariocão.

"Qualquer avaliação que eu fizer hoje vai ser um pouco superficial. Está muito contaminada pela preparação inicial, da parte física. Temos efetivamente uma semana com trabalho de campo. São sete dias fazendo trabalhos técnicos, táticos... Muitos jogadores ainda estão bem aquém da parte física. Isso interfere na parte técnica, na tomada de decisão. De forma geral, acho que conseguimos manter uma boa consistência até os 10, 15 do segundo tempo", avaliou o técnico.

"Eu penso que temos uma margem de crescimento muito grande. Esse início da temporada vou rodar muito o elenco. Contra o Bangu será praticamente outro time. A preparação continua, e não para. Esses jogos são parte da preparação", afirmou.