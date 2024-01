Homenagem do Botafogo a Zagallo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Homenagem do Botafogo a ZagalloFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/01/2024 17:42 | Atualizado 17/01/2024 17:44

Rio - O Botafogo anunciou que fará uma homenagem a Zagallo na estreia do Campeonato Carioca, às 19h desta quarta-feira, 17, contra o Madureira. O uniforme do time levará uma imagem do ídolo na região do peito da camisa, além da frase "Zagallo Eterno". Na arte, as letras "t" e o segundo "e" de "Eterno" foram substituídas pelos números "1" e "3", respectivamente - esta é uma forma de destacar o número 13, que foi eternizado pelo Velho Lobo.

"Para sempre, Zagallo! A homenagem de hoje não poderia ser diferente. O Glorioso entra em campo carregando um dos maiores da história. Nosso eterno Lobo!", escreveu o perfil oficial do Botafogo, nas redes sociais.

PARA SEMPRE, ZAGALLO!



A homenagem de hoje não poderia ser diferente. O Glorioso entra em campo carregando um dos maiores da história.



Nosso eterno Lobo! #BFR



Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/8BD4V64FcJ — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 17, 2024

Zagallo chegou ao Botafogo em 1958, depois de vencer a Copa do Mundo daquele ano pela seleção brasileira. Com a camisa do Glorioso, ele foi bicampeão carioca, em 1961 e 1962, e também bicampeão do Rio-São Paulo, em 1962 e 1964.

O Alvinegro, aliás, foi o último time da carreira de jogador de Zagallo. Logo após pendurar as chuteiras, deu início a carreira de treinador. A primeira oportunidade foi justamente no comando do time juvenil do Botafogo. Posteriormente, ele assumiu o time principal e conquistou a Taça Brasil de 1968 (reconhecido como Campeonato Brasileiro) e o Campeonato Carioca de 1967 e de 1968.