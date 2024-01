Igor Jesus - Divulgação

Igor JesusDivulgação

Publicado 17/01/2024 12:54

Rio - O Botafogo buscou informações sobre o atacante Igor Jesus, ex-Coritiba e que atualmente defende o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Além do Glorioso, Athletico-PR, Atlético-MG e Grêmio também fizeram sondagem. A informação foi dada pelo empresário do jogador, Jefferson Batista.

"O Igor Jesus está com o contrato perto do fim nos Emirados. Já estamos conversando com o clube pela renovação. Mas também enquanto isso, recebemos sondagens de Atletico-MG, Botafogo, Athletico-PR e Grêmio para um retorno ao Brasil. Vamos estudar todos os pontos das oportunidades de futuro com muito cuidado para definir o futuro do jogador", declarou Jefferson ao "ge".

Igor tem contrato com o Shabab Al Ahli até o meio do ano e já pode assinar um pré-contrato. Apesar de negociar sua renovação com os árabes, ele não descarta um retorno ao Brasil.

Revelado pelo Coritiba, Igor Jesus foi um dos destaques da equipe na Série B do Brasileirão de 2019. Em setembro do ano seguinte, foi negociado com o Shabab Al Ahli. Com a camisa do Coxa, foram 56 jogos, sete gols e duas assistências.