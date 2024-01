Alexander Barboza é o novo zagueiro do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/01/2024 20:24

Rio - O Botafogo poderá contar com o zagueiro Alexander Barboza em sua estreia no Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (17), contra o Madureira, às 19h, no Estádio Nilton Santos. O argentino teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que era o último impasse.

Barboza foi apresentado nesta terça-feira no Nilton Santos como novo reforço do Botafogo . A inscrição para a primeira rodada da Taça Guanabara foi até a última quarta-feira (10), mas os atletas poderiam ter sido inscritos com pendências.

A expectativa é de que o técnico Tiago Nunes relacione todo o elenco principal do Alvinegro, mas promova testes no primeiro compromisso oficial da temporada. O Botafogo foca na Pré-Libertadores, no mata-mata da segunda fase, contra Melgar, do Peru, ou Aurora, da Bolívia, no dia 21/2.