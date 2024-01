Tiquinho Soares e Marçal foram punidos por má conduta em clássico contra o Flamengo, em 2023 - Vítor Silva / Botafogo

Tiquinho Soares e Marçal foram punidos por má conduta em clássico contra o Flamengo, em 2023Vítor Silva / Botafogo

Publicado 16/01/2024 14:06

Rio - O Botafogo conseguiu a liberação do atacante Tiquinho Soares e do lateral-esquerdo Fernando Marçal para o Campeonato Carioca, nesta terça-feira (16), no TJD-RJ. A dupla havia sido punida na edição do ano passado em cinco jogos, por conta de expulsões no clássico contra o Flamengo.

Entretanto, o clube entrou com pedido de reconsideração para a conversão das penalidades em 100 cestas básicas e conseguiu, de acordo com o jornalista Thiago Veras.

Durante o julgamento, a defesa do Botafogo pediu que a pena fosse convertida em medida sócio educativa, mas o tribunal negou , uma vez que não tinham cumprido metade da pena ainda. Com isso, foi solicitada a reconsideração da decisão sob a alegação de que não há como fracionar uma punição de cinco jogos. Então, a presidente do TJD-RJ, Renata Mansur, acatou o pedido.

A dupla estará à disposição do técnico Tiago Nunes para a primeira partida de 2024, contra o Madureira, nesta quarta-feira (17), às 19h, no Estádio Nilton Santos.