Tiago Nunes comanda treino do BotafogoFoto: Vítor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo estreia na temporada nesta quarta-feira, 17. A primeira partida do Glorioso em 2024 será contra o Madureira, às 19h, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pelo Campeonato Carioca. O confronto terá transmissão ao vivo da Bandsports e do canal GOAT (YouTube).

A delegação alvinegra, vale lembrar, realizou parte da pré-temporada em Itu, interior de São Paulo. Lá, o técnico Tiago Nunes testou e treinou o time com três zagueiros.

A tática foi utilizada pelo treinador nos últimos quatro jogos de 2023, quando tentou trazer novidades em busca do título do Brasileirão. A formação agradou e foi trabalhada de maneira mais profunda nos últimos dias ( clique aqui e saiba mais ).

Em relação aos reforços, o técnico Tiago Nunes contará apenas com três para a partida. São eles: os zagueiros Lucas Halter e Alexander Barboza; e o atacante Jeffinho ( clique aqui e veja a lista de relacionados ).

Não ficam à disposição, o goleiro John, que precisa ser regularizado, além dos recém-anunciados Jefferson Savarino, atacante, e Wilson Manafá, lateral-direito, aguardados no Rio de Janeiro para início dos trabalhos.