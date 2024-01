André Mazzuco é diretor de futebol do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/01/2024 15:42 | Atualizado 16/01/2024 15:45

Rio - O Botafogo acertou a contratação do lateral-direito Wilson Manafá . Durante a entrevista coletiva de apresentação de Alexander Barboza , nesta terça-feira, 16, o diretor de futebol do Alvinegro, André Mazzuco, confirmou a chegada do jogador e ainda informou quando ele deve desembarcar no Rio.

"Confirmo a chegada do Manafá, lateral-direito. Deve estar aqui pelo Rio de Janeiro por volta de quinta-feira", disse André Mazzuco.

Na coletiva, o diretor também informou a data da chegada de Jefferson Savarino. Diferentemente de Manafá, o atacante já foi anunciado pelo Botafogo como reforço para a temporada.

"O Savarino chega de hoje para amanhã, nessa madrugada. Já se integra conosco, já tem os exames marcados. O mais rápido possível ele estará integrado e à disposição do Tiago (Nunes, treinador)", afirmou Mazzuco.

MANAFÁ

Wilson Manafá, ex-Porto, é reforço para a lateral direita do Botafogo Foto: Divulgação/FC Porto

Por parte do lateral, a transferência para o futebol brasileiro foi vista com bons olhos até mesmo para voltar aos holofotes. Reserva no Granada, Wilson Manafá tem apenas cinco jogos na temporada 2023/2024, sendo quatro por LaLiga e um pela Copa do Rei.

Wilson Manafá construiu carreira no futebol português. Projetado aos profissionais pelo Sporting, o jogador teve passagem de destaque pelo Portimonense em 2018 e, posteriormente, foi comprado pelo Porto. Com a camisa dos Dragões, disputou 130 jogos, mas acabou não renovando após perder espaço devido à grave lesão no joelho direito.

SAVARINO

Savarino, reforço do Bota Divulgação / Botafogo

Para anunciar a contratação de Savarino, o Botafogo enfrentou a concorrência de clubes brasileiros, entre eles o Corinthians, que tentou uma cartada final nas últimas horas. Porém, o Glorioso levou a melhor. O contrato com o jogador válido até o fim de 2026.

O atacante foi um dos destaques do Atlético-MG na conquista do Brasileirão de 2021. No Galo, ele trabalhou com Alessandro Brito, atual head scout do Botafogo, que foi quem indicou o nome do venezuelano para o Glorioso.

Em sua última temporada na MLS, Savarino fez 11 gols e deu quatro assistências em 34 partidas pelo Real Salt Lake. Pelo Galo, foram 21 gols e 19 assistências em 99 jogos.