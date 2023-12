Mateo Ponte se apresentou à seleção do Uruguai sub-23 e fez uma atividade no campo - Divulgação /Seleção do Uruguai

Mateo Ponte se apresentou à seleção do Uruguai sub-23 e fez uma atividade no campoDivulgação /Seleção do Uruguai

Publicado 14/12/2023 17:23

Sem jogar pelo Botafogo desde 30 de agosto, o lateral-direito uruguaio foi

Mateo Ponte participou nesta quinta-feira (14) do treino da seleção do Uruguai sub-23, que disputará o Pré-olímpico em janeiro., o lateral-direito uruguaio foi liberado pelo Glorioso para o período de atividades e e está em fase final de recuperação de uma lesão no quadril.

Contratado após a conquista do Uruguai no Mundial Sub-20, Mateo Ponte teve poucas chances no Botafogo e só entrou duas vezes em campo. E foi relacionado pela última vez em 18 de outubro, mas não saiu do banco. Ele vinha sofrendo com problemas físicos.



O período de treinos com a seleção uruguaia sub-23 também é uma forma de ele recuperar o ritmo para a temporada de 2024. Aos 20 anos, ele disputará o torneio Pré-Olímpico entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro, na Venezuela.



A lateral-direita requer atenção do Botafogo na próxima temporada. Rafael ainda se recupera de cirurgia, em julho, após grave lesão no tendão patelar do joelho esquerdo. E Di Plácido não permanece em 2024, enquanto Mateo Ponte é visto com potencial para o futuro.