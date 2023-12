Mateo Ponte foi um dos destaques da conquista do Mundial Sub-20 do Uruguai - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/12/2023 12:13

Rio - O lateral-direito Mateo Ponte foi liberado pelo Botafogo para disputar o Pré-Olímpico com a seleção uruguaia sub-23. A informação foi confirmada pelo próprio jogador à rádio local 'Sport 890'. Ele chegou ao Alvinegro no meio de 2023, após a conquista do Mundial Sub-20, mas não recebeu muitas oportunidades.