Diego Costa reforça o Botafogo nas últimas duas partidas do Brasileirão - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 05/12/2023 15:36

Rio - O desabafo de Diego Costa ao término do jogo contra o Cruzeiro, no último domingo, repercutiu negativamente. De acordo com informações do portal "GE", o vestiário do Botafogo não recebeu bem as palavras do atacante.

"É um momento que não tem justificativa. O torcedor tem total razão de estar insatisfeito por essa performance nos últimos meses, mas não podemos apagar tudo que esse grupo fez durante a temporada, com um primeiro turno fora da média. O segundo turno, pode ser que faltou maturidade, humildade, saber que o campeonato só acaba no último jogo. O futebol faz (a gente) pagar", afirmou o veterano.

Após um primeiro turno incrível e depois de ter liderado o Brasileiro por 31 rodadas, o Botafogo viu sua vantagem evaporar e chegará na última rodada da competição sem chances matemáticas de conquistar o título.

Diego Costa foi contratado em agosto, quando o Botafogo era líder isolado na virada do turno, fez apenas três gols em 15 jogos, recebeu sete cartões amarelos no total e teve problemas físicos. Ele está suspenso e não enfrenta o Internacional, quarta, na última rodada.