Tiago Nunes indicou reforços para o Botafogo para 2024Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/12/2023 10:09

Em quinto lugar, o Botafogo ainda tenta diminuir o prejuízo da derrocada no Brasileirão para terminar no G-4, mas também já planeja 2024. Enquanto busca contra o Internacional, na quarta-feira (6), às 21h30, a vaga para a fase de grupos da Libertadores, a diretoria da SAF alvinegra já identificou carências para buscar contratações para a próxima temporada.



Tiago Nunes indicou nomes que gostaria de contar e sabe também que perderá peças importantes, como Lucas Perri e Adryelson, acertados com o Lyon. Por isso, o Botafogo vai atrás de um goleiro e pelo menos um zagueiro. Mas também quer reforços para todos os outros setores.



Ainda sem saber se disputará a fase de grupos ou a pré-Libertadores, o Botafogo já corre atrás desses jogadores. Um dos nomes na mira é Santos, do Flamengo , com quem o Tiago Nunes trabalhou no Athletico-PR.