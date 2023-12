Nikão - Staff Images / Cruzeiro

Publicado 05/12/2023 14:04

Rio - Após deixar o título do Brasileirão escapar, o Botafogo já iniciou seu planejamento para 2024. De acordo com o jornalista Gabriel Sá, o Glorioso está interessado na contratação do atacante Nikão, de 31 anos, que atualmente defende o Cruzeiro por empréstimo, mas pertence ao São Paulo.

A chegada de Nikão seria um pedido do técnico Tiago Nunes,, que trabalhou com ele no Athletico-PR entre 2018 e 2019, quando o atacante viveu o melhor momento de sua carreira. Juntos, eles foram campeões da Sul-Americana e da Copa do Brasil pelo Furacão.

Nikão está emprestado ao Cruzeiro até o fim da temporada e não será contratado em definitivo pelo time mineiro. O São Paulo, dono dos direitos econômicos do jogador, não deve dificultar uma negociação, caso cheguem propostas.