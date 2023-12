John Textor, dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Rio - John Textor está disposto a ir até as últimas consequências contra os erros de arbitragem no futebol brasileiro. De acordo com o apresentador André Rizek, do Grupo Globo, o dono da SAF do Botafogo entrará com processo na Justiça Comum para se investigar supostas manipulações de resultados.

"Ele vai para o ataque. Ele está sendo processado pela CBF por dizer que há corrupção, mas ele vai dobrar a aposta. O relatório da Good Game! não fala só do Brasileirão deste ano, fala do ano passado também. Ele vai dobrar a aposta. Ele vai levar esse relatório, que ele, Textor, acha que é robusto, apontando muitos erros de arbitragem", disse Rizek durante o programa "Seleção" nesta terça-feira (5).

"Ele não vai frear. O Textor acredita que há manipulação de resultados no Brasil, que os resultados estão estranhos", completou.

Segundo o jornalista, Textor apresentará o relatório que contratou para investigar a arbitragem em jogos do Brasileirão. De acordo com o documento, o Botafogo teria 21 pontos a mais do que o Palmeiras com "resultados reais".

"Eu li o relatório inteiro. Vários dos lances que apontam como "erro claro", foram tratados como acertos pelos comentaristas de arbitragem. Vários comportamentos que a empresa deu como "estranhos", não vimos nada demais. É um relatório de uma empresa contratada por ele, que já presta serviços no Lyon, e ele vai levar esse relatório para a Justiça Comum", afirmou Rizek.