Lúcio Flávio foi demitido do Botafogo ao fim da 34ª rodada do BrasileirãoVitor Silva / Botafogo

Publicado 05/12/2023 16:13

Rio - Inicialmente no cargo de auxiliar permanente e depois técnico da equipe B, Lucio Flavio teve um ano agitado no Botafogo e terminou a temporada como treinador interino do time principal. Demitido na reta final com a sequência ruim do Alvinegro no Brasileirão, o ex-jogador, em participação no "Charla Podcast", apontou certa injustiça na condução de seu desligamento por parte do clube.

Lucio Flavio assumiu o Botafogo interinamente com respaldo do elenco após a demissão do português Bruno Lage, ainda com a equipe na liderança da competição. Ele destacou o processo feito pela diretoria para lhe dar o cargo de interino, mas questionou a decisão da ruptura.

"Eu era um funcionário do clube, fui colocado ali, sou grato pela oportunidade. Mas a questão é que eu era um auxiliar, fui colocado como treinador naquele momento. Diante de todo o cenário, o único no processo todo que foi demitido fui eu. Me senti sim injustiçado nesse sentido", disse.

A última partida sob o comando do interino foi o empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, pela 34ª rodada, quando o Botafogo foi ultrapassado pelo Palmeiras ainda que com um jogo a menos na tabela. Lucio Flavio detalhou o caso, apontou pressão, mas não se vê culpado na queda do time.

"Tudo isso fez o clube tomar a decisão, fui comunicado em Bragança. Na véspera, me disseram que eu permaneceria como auxiliar. Por isso que falo que me senti injustiçado nesse contexto, mas o clube tem todo o direito. O tempo mostrou que não era eu o culpado, essa era uma verdade. Tanto que o time não ganhou mais nenhum jogo. O processo do futebol está muito ligado à pressão, foi o que aconteceu no meu caso."