Rafael, lateral-direito do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Rafael, lateral-direito do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 05/12/2023 15:43

Rio - O lateral-direito Rafael, do Botafogo, desabafou nas redes sociais, nesta terça-feira (5), sobre a crise que culminou na derrocada no Brasileirão. O jogador, de 33 anos, negou ter liderado o elenco nas conversas sobre as trocas dos técnicos Bruno Lage e Lúcio Flávio.

Segundo informações do "ge", Rafael teria sido um dos jogadores que conversou com John Textor sobre os problemas de relacionamento com Bruno Lage. O jogador teria dito que os jogadores não estavam gostando do método de trabalho do técnico português.

"Só para deixar claro que não liderei reunião nenhuma, nem jogando eu estou. Mas como hoje se coloca qualquer m**** em qualquer lugar, não me assusta. Mas se precisam achar um culpado podem me culpar. As pessoas aplaudem quem implanta o caos e muitas delas se escondem atrás de máscaras para fazerem isso na primeira oportunidade", disse o lateral.

O elenco do Botafogo acreditava que era possível conquistar o título brasileiro sob o comando de Lúcio Flávio devido a vantagem construída no primeiro turno. John Textor acreditou na palavra e apostava na harmonia entre os jogadores e o interino. Mas não deu certo.

Internamente, Lúcio Flávio ficou marcado pela falta de pulso com alguns jogadores. A sensação de falta de liderança resultou nos jogadores dando instruções, e isso gerou uma falta de entendimento, terminando com o Botafogo fora da briga pelo título antes da última rodada.

De líder a fora do G-4, o Botafogo enfrenta o Internacional, nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro precisa vencer e torcer pelo tropeço de Atlético-MG, Grêmio ou Flamengo para garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores em 2024.