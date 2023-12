Júnior Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/12/2023 17:58

Rio - O Corinthians está interessado na contratação do atacante Júnior Santos, do Botafogo. Segundo o portal "Goal", o time paulista fez uma consulta sobre valores ao Glorioso após o presidente eleito Augusto Melo e o técnico Mano Menezes aprovarem o nome do jogador.

As conversas ainda não evoluíram, mas o futuro do jogador no Botafogo segue incerto. A permanência dele em General Severiano só será discutida após o fim do Campeonato Brasileiro pelo diretor de futebol André Mazzuco e o técnico Tiago Nunes.

Em agosto, o Botafogo pediu US$ 6 milhões (R$ 29,33 milhões à época) para negociar Júnior Santos com o Al Shabab, da Arábia Saudita, que acabou recuando. O Corinthians não descarta tentar contratar o atacante em definitivo, mas trabalha com um valor bem menor do que aquele que foi pedido aos árabes.

Júnior Santos tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025. O atacante foi peça importante para o time carioca na temporada, com sete gols e três assistências em 49 jogos.