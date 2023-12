Lateral Henrique está na mira do Botafogo - Divulgação/Vasco

Publicado 14/12/2023 15:15

Rio - O Botafogo segue mapeando o mercado em busca de reforços para 2024. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, um dos nomes que está na mira do clube é o do lateral-esquerdo Henrique, ex-Vasco e que atualmente defende o Lyon-FRA.

Henrique é bem visto internamente no Botafogo, já que muitas pessoas gostam de seu futebol. Uma delas é o diretor-executivo de futebol André Mazzuco, que trabalhou com o jogador no Vasco entre 2019 e 2020.

Apesar de agradar, Henrique ainda não recebeu qualquer oferta do Botafogo. Caso o Glorioso realmente tenha interesse em contratar o lateral, o fato do Lyon pertencer à Eagle Football, rede de clubes de John Textor, pode facilitar a negociação.