Botafogo conquistou vaga na final da Copinha Feminina - Divulgação/Botafogo

Botafogo conquistou vaga na final da Copinha FemininaDivulgação/Botafogo

Publicado 13/12/2023 17:45

São Paulo - Foi com emoção, mas o Botafogo conquistou a vaga na final da primeira Copinha Feminina. Nesta quarta-feira (13), no Estádio Nicolau Alayon, em Água Branca, São Paulo, as "Crias Gloriosas" empataram em 1 a 1 com o Internacional no tempo normal e venceram nos pênaltis pelo placar de 5 a 4.

O roteiro para a classificação alvinegra foi sofrido. Aos 28 do primeiro tempo, quando o Botafogo controlava, o Internacional arrancou pela direita em bela jogada e, após cruzamento para o meio da área, Priscila apareceu sozinha para completaria.

Depois de muito pressionar e acumular ataques perdidos, o Botafogo chegou ao empate apenas aos 35 da segunda etapa. Bebê controlou na entrada da área e achou lindo passe em elevação para Duda Basílio, que pegou de primeira e estufou a rede colorada. As alvinegras quase viraram na reta final, mas pararam em dia especial da goleira Mari Ribeiro.

Com o empate, a vaga na decisão foi decidida nos pênaltis. Logo já primeira cobrança, o Botafogo parou nas mãos da goleira da equipe gaúcha. As equipes trocaram acertos até o 4 a 4 e, quando o Inter poderia fechar o jogo, Mileninha soltou uma bomba no travessão. Nas alternadas, Guima marcou para as Gloriosas e a goleira Zanella defendeu no canto esquerdo para garantir a vaga.

A adversária do Botafogo sairá nesta quinta-feira, no confronto entre São Paulo e Flamengo. A grande decisão da Copinha Feminina está marcada para domingo, no Canindé.