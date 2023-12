Lucio Flavio - Vitor Silva / Botafogo

13/12/2023

Rio - Quase um mês após deixar o Botafogo, Lúcio Flávio fez um desabafo sobre a forma como foi conduzida sua saída do clube. Em entrevista ao "UOL", o ex-treinador alvinegro citou a opinião pública e as redes sociais como fatores que pesaram em sua demissão.

"Tem essa questão de opinião pública e do que teve no Botafogo de rede social. Isso já havia acontecido no Botafogo durante o Estadual, que não foi ideal. Teve muita questão de rede social, e John Textor foi firme de manter o comando. Eu não era o técnico que iria permanecer no clube, era um auxiliar que virei treinador interino, tentamos dar continuidade ao que era da nossa parte, manter a equipe brigando. Infelizmente, o único profissional que acabou demitido fui eu. De fato, as SAFs vieram, mas precisamos mudar nossos comportamentos e pensamentos em relação ao futebol brasileiro", disse Lúcio Flávio.

O ex-meia também admitiu que, com os gols sofridos no fim, o fator psicológico acabou pesando para o Botafogo na reta final do Brasileirão.

"Acredito que foi um fator que talvez (pesou) sim. Se for pegar em relação a esses momentos, começa no jogo com o Palmeiras, a primeira vez, abrimos margem no primeiro tempo e sofremos virada na última bola do jogo. Vem sequência de jogos que passamos pelo processo psicológico e emocional, como contra o Grêmio. Isso demonstrava sim esses sinais", afirmou Lúcio.

"Mas quando vamos para o jogo com o Bragantino, forte, que brigava conosco, tivemos boa reação e levamos gol de novo no final. Nos últimos jogos, já com Tiago (Nunes), percebemos a mesma coisa. São situações pouco comuns de se ver, principalmente contra o Coritiba. Quando se tinha esses momentos, era praticamente um gatilho, equipe teve dificuldades e deixou muitos pontos nesses finais de jogo", completou.

Na reta final do Brasileirão, Lúcio Flávio comandou o Botafogo em oito jogos e conseguiu apenas duas vitórias. Com a queda de desempenho, o Glorioso acabou perdendo a liderança e, consequentemente, o título.