Carlos Alberto marcou quatro gols em 33 jogos disputados nesta temporada - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 13/12/2023 14:26

Rio - O Botafogo acertou a compra do atacante Carlos Alberto junto ao América-MG. O clube teve reunião com os representantes do atleta nesta quarta-feira (13) e a negociação foi concluída. O valor de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,3 milhões) será quitado em cinco parcelas. As informações são do jornalista Venê Casagrande.