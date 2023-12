John Textor - Vitor Silva / Botafogo

13/12/2023

Rio - Classificado para a Libertadores, o Botafogo deverá ter mais investimentos para a montagem do elenco no ano que vem. De acordo com informações do portal "GE", o planejamento já começou e membros da diretoria têm se reunido quase que diariamente com John Textor para avaliar diversos temas.

A situação já era esperada já que será o primeiro ano do Botafogo na Libertadores, desde a chegada da SAF. Além disso, o Alvinegro investiu pouco no ano passado, já que a aposta era na manutenção do elenco praticamente formado em 2022.

O perfil de contratações será de jogadores mais experientes e acostumados a competições importantes. O Alvinegro poderá ter a contratação de sete reforços: um goleiro, dois zagueiros, um lateral-direito, um volante, um apoiador e um atacante.