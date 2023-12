Júnior Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/12/2023 09:30

Rio - O atacante Júnior Santos, de 29 anos, vem despertando interesse de outros clubes para a próxima temporada. De acordo com informações do jornal gaúcho "Zero Hora", o Grêmio deseja a contratação do atacante. Renato Gaúcho é um dos entusiastas do seu futebol.

Apesar do declínio do Botafogo no segundo turno, Júnior Santos terminou a temporada como um dos jogadores que atuou em bom nível até o fim. O atacante tem contrato até o fim de 2025 com o Alvinegro.

Além do clube gaúcho, o Corinthians também teria interesse na contratação do atacante. Júnior Santos entrou em campo em 50 partidas, fez sete gols e deu três assistências.