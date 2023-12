Lucas Fernandes chegou ao Botafogo em 2022 por empréstimo junto ao Portimonense - Vitor Silva/Botafogo

Lucas Fernandes chegou ao Botafogo em 2022 por empréstimo junto ao PortimonenseVitor Silva/Botafogo

Rio - De saída do Botafogo, o meia Lucas Fernandes já decidiu qual será seu destino em 2024. De acordo com o jornalista Emerson Júnior, do SBT e da Rádio CBN Maceió, o jogador assinará com o Fortaleza para a próxima temporada.

Lucas pertence ao Portimonense, de Portugal, mas quer seguir no Brasil. Ele chegará ao Leão do Pici por empréstimo, assim como aconteceu no Botafogo. Seu vínculo com o time português vai até o fim de 2026.

Lucas Fernandes teve um bom início de temporada pelo Botafogo, mas perdeu espaço ao longo do ano. Em 2023, foram 34 jogos e três gols marcados com a camisa alvinegra.