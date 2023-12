Mateo Ponte, lateral do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Mateo Ponte, lateral do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 11/12/2023 14:21

O lateral-direito Mateo Ponte comentou sobre a queda de desempenho do Botafogo no segundo turno do Campeonato Brasileiro e a perda do título da competição para o Palmeiras. Em entrevista para à "Rádio Sport 890", o uruguaio admitiu que o declínio de rendimento e de colocação do Alvinegro no Botafogo foi um choque para o elenco.

"Foi algo que nos atingiu muito porque ninguém imaginava isso, estar tantos pontos na frente e cada vez mais a diferença caía… São todos grandes times, Palmeiras, Grêmio, Bragantino, Flamengo, sabíamos que era uma possibilidade que poderia acontecer, mas nunca imaginamos", confessou Mateo Ponte.

O uruguaio também afirmou que a constante de treinadores no clube durante a temporada foi uma "loucura". Ao todo, o Botafogo teve cinco comandantes no Campeonato Brasileiro: Luís Castro, Cláudio Caçapa, Bruno Lage, Lúcio Flávio e Tiago Nunes.

"Não creio que tenha sido algo que esperamos (a queda de produção), tanto para jogadores como para a comissão técnica, nos caiu como uma surpresa. Trocar de técnico tantas vezes também foi uma loucura", complementou.

Contratado após ser campeão da Copa do Mundo Sub-20 com a seleção do Uruguai, Mateo Ponte pouco atuou pelo Botafogo em 2023. O lateral uruguaio jogou apenas duas partidas pelo Alvinegro, contra o Bahia, no Campeonato Brasileiro, e Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana.