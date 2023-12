João Victor, atualmente no Benfica, foi destaque do Corinthians em 2021 e 2022 - Reprodução / Instagram

João Victor, atualmente no Benfica, foi destaque do Corinthians em 2021 e 2022Reprodução / Instagram

Publicado 11/12/2023 13:22

Rio - O Botafogo busca reforços para a disputa da Libertadores da América em 2024. Um dos alvos para o sistema defensivo é João Victor, zagueiro revelado pelo Corinthians e atualmente no Benfica, de Portugal. As informações são do 'ge'.

O zagueiro, de 25 anos, tem pouco espaço no clube português e fez somente dois jogos nesta temporada. A diretoria do Botafogo já iniciou contatos com o estafe do atleta e o Benfica, que mostrou priorizar a negociação por meio de uma venda. Entretanto, não é o desejo do Alvinegro.

Com isso, ainda não há proposta oficial. O clube tenta desenrolar a operação para um empréstimo com opção de compra, formato considerado ideal pela falta de espaço para João Victor. O Botafogo confia em desfecho positivo, visto que a relação entre as partes é boa. Recentemente, houve uma operação pela chegada do meia Gabriel Pires.

O jovem chegou a ser sondado por outros clubes do Brasil, mas o Botafogo largou na frente. Com a provável saída de Adryelson para o Lyon, da França, a contratação de um zagueiro é prioridade para o ano que vem.

João Victor foi revelado pelo Corinthians, se destacou em 2021 e 2022 e foi vendido ao Benfica, onde teve dificuldade de adaptação. O zagueiro chegou a ser emprestado ao Nantes, da França, na última temporada.