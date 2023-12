Quintana tem vínculo com o Atlético Nacional até o fim de 2024 - Arquivo pessoal

Quintana tem vínculo com o Atlético Nacional até o fim de 2024Arquivo pessoal

Publicado 11/12/2023 10:42

Rio - Em busca de um substituto para Lucas Perri, que tem negociação encaminhada com o Lyon, da França, o Botafogo consultou a situação do goleiro colombiano Aldair Quintana, do Atlético Nacional. Ele atuou, nesta temporada, com a camisa do Deportivo Pereira por empréstimo. A informação é do jornalista Julián Capera, da 'ESPN' da Colômbia.