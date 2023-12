Deyverson foi o destaque do Cuiabá em 2023 e desperta o interesse do Botafogo - Divulgação/Cuiabá

Deyverson foi o destaque do Cuiabá em 2023 e desperta o interesse do Botafogo Divulgação/Cuiabá

Publicado 13/12/2023 21:10

Rio - Presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch confirmou a consulta do Botafogo pelo atacante Deyverson, de 32 anos, e revelou que outros clubes também procuraram o jogador. A informação é do jornalista Venê Casagrande, no programa "SBT Sports".

Para negociar o jogador, no entanto, o dirigente afirmou a necessidade de arcar com a multa de R$ 20 milhões para o mercado nacional. O Dourado também tem a intenção de renovar o contrato do centroavante por mais duas temporadas.

Deyverson fez 45 jogos pelo Cuiabá em 2023, tendo marcado 17 gols e anotado duas assistências. Ele foi um dos principais jogadores na campanha de manutenção e vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.