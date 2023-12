Marcelino Moreno foi um dos destaques do Coritiba na última temporada - Gabriel Thá / Coritiba

Publicado 13/12/2023 16:41

O Botafogo continua na busca de novos nomes para a próxima temporada e oportunidades de mercado. Sabendo disso, o Alvinegro entrou na briga com outros clubes do Brasil e sondou a situação do meia Marcelino Moreno, rebaixado com o Coritiba para a Série B. As informações são do "ge".

Além do Botafogo, Bahia, Vitória, Santos e Corinthians também demonstraram interesse no argentino, que, apesar do rebaixamento do Coritiba, foi um dos principais destaques da equipe. O Coxa Branca, inclusive, já ciente da dificuldade que será manter o jogador para 2024, estipulou o valor de 3 milhões de dólares (R$ 14,9 milhões na cotação atual) para negociar 50% dos direitos econômicos do jogador.

Marcelino Moreno foi contratado em definitivo pelo Coritiba em junho por R$ 7,1 milhões por 50% dos seus direitos econômicos e tem vínculo com o clube até 2026. Nessa temporada, o argentino de 28 anos, que também teve passagens pelo Lanús e Atlanta United, fez 45 jogos em 2023, sendo 36 deles como titular, com dois gols e quatro assistências.