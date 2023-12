João Victor - Divulgação / Benfica

Publicado 14/12/2023 14:54

Rio - Em busca de reforços para 2024, o Botafogo tem a posição de zagueiro como prioridade. O Alvinegro tem interesse na contratação de João Victor, do Benfica, mas a negociação se torno mais difícil. De acordo com o "GE", o clube português prioriza a venda, mas o clube carioca só planeja contar com o defensor por empréstimo.

Por uma transferência em definitivo, o clube lusitano desejaria 8 milhões de euros (cerca de R$ 43,11 milhões) pelo zagueiro. O Alvinegro descarta fazer esse investimento por João Victor.

Sem espaço no Benfica, João Victor vem despertando interesse em clubes do futebol brasileiro. O Internacional e o Fluminense aparecem como possíveis destinos para o jogador. Revelado pelo Corinthians, ele atuou em apenas dois jogos pelo clube português na atual temporada.

O Botafogo tem a contratação de zagueiros como prioridade para o ano que vem. Além do término ruim no Brasileiro em que o setor acabou sendo bastante vazado, após um primeiro turno irrepreensível, o Alvinegro perderá Adryelson, que está próximo de defender o Lyon.