Chay não permanece no Ceará e retorna ao Botafogo, que pretende negociá-lo - Felipe Santos/Ceará SC

Publicado 14/12/2023 13:01

voltam de empréstimo ao Botafogo, mas serão negociados novamente. Os três jogadores não estão nos planos da comissão técnica para 2024, segundo informação do Canal do TF, confirmada pela reportagem. Os volantes Luís Oyama e Breno, além do meia Chay , mas serão negociados novamente. Os três jogadores não estão nos planos da comissão técnica para 2024, segundo informação do Canal do TF, confirmada pela reportagem.

Oyama foi emprestado duas vezes, desde que perdeu espaço no meio de 2022 com a chegada de contratações da SAF. Após experiência no RWD Molenbeek, clube da Bélgica que também pertence a John Textor, ele estava no Goiás.



Já Breno teve poucas chances no elenco principal (13 jogos), desde que foi contratado em 2022 para o time sub-23, e também jogou pouco no empréstimo ao Ceará (9). Companheiro do volante no clube cearense, Chay passou pela mesma situação de Oyama, com dois empréstimos (o outro foi para o Cruzeiro).



A tendência é que o Botafogo tente negociá-los em definitivo, mas um novo empréstimo também pode acontecer. Enquanto Chay e Breno têm contrato até o fim de 2024, Oyama tem até dezembro de 2025.