Diego Costa, atacante do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Diego Costa, atacante do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 14/12/2023 11:00

Rio - Contratado pelo Botafogo no segundo semestre, Diego Costa, de 35 anos, segue com a situação indefinida. De acordo com informações do "Canal do TF", o Alvinegro vem avaliando se irá ou não propor uma renovação contratual ao atacante brasileiro naturalizado espanhol.

A questão salarial não é um problema. Manter Diego Costa no elenco passa mais por uma avaliação se há a compensação do custo benefício e também a situação envolvendo o atacante e o restante do elenco. O atacante deu declarações que não pegaram bem no vestiário, após a derrocada do Alvinegro na reta final.

No total, Diego Costa entrou em campo em 15 partidas e fez três gols pelo Botafogo. Em relação à próxima temporada, o Alvinegro deverá passar por um investimento maior em relação a 2023.