Botafogo conquistou o Campeonato Carioca de Futebol 7 - Wallace Lima

Publicado 14/12/2023 15:54

Rio - O Botafogo conquistou o Campeonato Carioca de Futebol 7 pela primeira vez. Após empatar com o Áurea em 2 a 2 no tempo normal, o Glorioso venceu por 2 x 1 nos pênaltis e garantiu o troféu estadual. Wellerson fez os dois gols alvinegros no tempo normal, e, na disputa de pênaltis, o goleiro Thiago brilhou ao defender duas cobranças.



A partida começou acirrada. Logo nos minutos iniciais, o capitão do Áurea foi expulso após dar um soco em Pinguinho, do Glorioso, sem bola. Apesar de o Botafogo ter tomado conta da posse e controlado completamente o jogo nos dois minutos em que esteve com um a mais, a equipe alvinegra parou no goleiro adversário e na trave. Com isso, o típico castigo do futebol aconteceu.

Após o rebote de uma falta cobrada na entrada da área, o Áurea abriu o placar. Mesmo assim o Glorioso não abaixou a cabeça e pouco tempo depois chegou ao empate. Pinguinho cobrou o escanteio, Roger arriscou um chute forte de longe e Wellerson completou em cima da linha para igualar o placar.



Segundo tempo



A segunda etapa foi ainda mais tensa. Depois de tentar buscar a virada, o Botafogo voltou a ficar atrás da contagem em uma finalização perfeita de fora da área. O Glorioso, porém, buscou o empate novamente. Zé Bala tocou na frente para Wellerson, que segurou no pivô, girou o corpo pra cima do marcador e tocou de bico, rasteiro, no canto esquerdo do goleiro Dudu, ex-Botafogo. No último lance, a virada por muito pouco não aconteceu. Betinho chutou de longe e Wellerson, do lado da trave, furou a cabeçada que seria o seu "hat-trick" e o gol do título.



Goleiro brilha e dá título inédito ao Botafogo



A emoção foi até à disputa de pênaltis. Edda e Pinguinho cobraram muito bem e converteram para o Glorioso. O goleiro Thiago brilhou e defendeu duas cobranças de forma sensacional - uma em dois tempos e a outra com os pés - e garantiu a conquista inédita.



Jogos da campanha:



Primeira rodada: Botafogo 1 x 3 Americano



Segunda rodada: Botafogo 6 x 1 Galhante Ilhados



Terceira rodada: Botafogo 1 x 0 Barra da Tijuca



Quarta rodada: Botafogo 3 x 0 Vidigal



Quinta rodada: Botafogo 8 x 3 Rio São Paulo



Quartas de final: Botafogo 1 x 1 Búzios (pen; 3 x 2)



Semifinal: Botafogo 4 x 1 Bangu



Final: Botafogo 2 x 2 Áurea (pen; 2 x 1)