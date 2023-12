Gabriel Pires - Divulgação / Botafogo

Gabriel PiresDivulgação / Botafogo

Publicado 14/12/2023 16:41

Rio - Após acertar a compra do atacante Carlos Alberto, o Botafogo está perto de manter outro jogador do atual elenco para 2024. De acordo com informações do portal "ESPN", o volante Gabriel Pires, de 30 anos, está priorizando seguir no clube e deverá permanecer no futebol carioca.

O jogador tem contrato até o fim do ano e a tendência é ser novamente emprestado pelo Benfica ao Botafogo. O Corinthians e o Cruzeiro monitoram a situação e podem ficar com o volante, caso não haja acerto com o Alvinegro do Rio.

Gabriel Pires chegou ao Botafogo no meio de 2021 e alternou bons e maus momentos no clube. Na temporada atual, ele entrou em campo em 34 partidas, fez dois gols e deu cinco assistências.