Tiago Nunes treinou o Sporting Cristal por 47 partidas - Divulgação / Sporting Cristal

Tiago Nunes treinou o Sporting Cristal por 47 partidasDivulgação / Sporting Cristal

Publicado 14/12/2023 18:36

O treinador Tiago Nunes, do Botafogo, está concorrendo ao prêmio de melhor treinador do Campeonato Peruano pelo seu trabalho com o Sporting Cristal. O comandante alvinegro compete com Franco Navarro, que comandou a Asociación Deportiva Tarma, e Jorge Fossati, treinador do Universitario.

Los Nominados a DT del Año de la #Liga1Betsson



Franco Navarro

Jorge Fossati

Tiago Nunes



Elige a tu favorito pic.twitter.com/gaNHsmtFi0 — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) December 14, 2023

Tiago Nunes comandou o Sporting Cristal por 47 jogos nessa temporada. Entre partidas pelo Campeonato Peruano, Libertadores e Copa Sul-Americana, o brasileiro saiu dos "Cerveceros" com 22 vitórias, 18 empates e sete derrotas.



Além disso, o time fez uma boa campanha na Libertadores desse ano. No mesmo grupo que Fluminense, Boca Juniors e The Strongest, o Sporting Cristal encerrou a fase de grupos na terceira colocação, com oito pontos e, apesar de não se classificar para as oitavas de final, conseguiu bons resultados, como uma vitória contra a equipe boliviana por 2 a 1 na altitude de La Paz e um empate com o Fluminense no Maracanã por 1 a 1.

No Botafogo, o treinador ainda não teve tempo de desenvolver o melhor futebol de sua equipe. Tiago Nunes comandou o Alvinegro em cinco partidas neste Campeonato Brasileiro, e empatou quatro jogos e perdeu um.