Jeffinho comemora gol marcado pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 14/12/2023 15:59

Rio - O Botafogo pode apostar em um velho conhecido da torcida para reforçar seu elenco em 2024. De acordo com o site "ge", o clube tentar o retorno do atacante Jeffinho, atualmente no Lyon, e já começou a conversar com o jogador através do executivo de futebol André Mazzuco.

O contato ainda é embrionário e tem a intenção de saber a possibilidade de repatriar Jeffinho. Apesar de ter se mudado recentemente para uma casa maior na França, o jogador não descarta voltar ao Botafogo e vê com bons olhos a chance de jogar a Libertadores pelo clube em 2024.

Jeffinho se destacou com a camisa do Botafogo em 2022 e foi vendido ao Lyon, clube que também pertence à Eagle Football Holding, rede de John Textor, em janeiro deste ano. Os franceses desembolsaram R$ 55,2 milhões pelo atacante.

Atualmente, Jeffinho é uma espécie de "12º jogador do Lyon". Ele tem sido utilizado na maioria dos jogos do clube, seja entrando no segundo tempo ou como titular.