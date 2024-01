Wilson Manafá, ex-Porto, é um dos alvos do Botafogo para a lateral direita - Divulgação/FC Porto

Publicado 13/01/2024 14:57 | Atualizado 13/01/2024 15:04

Rio - O Botafogo se movimenta no mercado pela chegada de um lateral-direito para brigar por posição e voltou a considerar o nome do português Wilson Manafá, de 29 anos, ex-Porto e atualmente no Granada, da Espanha. A diretoria alvinegra apresentou proposta , negocia a chegada do jogador e está confiante por um desfecho positivo.

Manafá esteve na mira da SAF para o segundo semestre de 2023 em meio à carência do elenco por conta da grave lesão sofrida por Rafael, mas acabou fechando com o Granada - na época, o defensor estava sem clube e chegaria sem custos.

O setor é tratado como prioridade por John Textor e toda a cúpula de futebol nesta janela de transferências. Com as saídas de Di Plácido, devolvido ao Lanús, da Argentina, e JP Galvão, emprestado ao Inter de Limeira, Rafael é a única peça de ofício à disposição de Tiago Nunes.

Por parte do lateral, a transferência para o futebol brasileiro é vista com bons olhos até mesmo para voltar aos holofotes. Reserva no Granada, Wilson Manafá tem apenas cinco jogos na temporada 2023/2024, sendo quatro por LaLiga e um pela Copa do Rei.

Wilson Manafá construiu carreira no futebol português. Projetado aos profissionais pelo Sporting, o jogador teve passagem de destaque pelo Portimonense em 2018 e foi comprado pelo Porto. Pelos Dragões, disputou 130 jogos, mas acabou não renovando após perder espaço devido à grave lesão no joelho direito.