Volante Allan, ex-Napoli e Vasco, negocia com o Botafogo para 2024Divulgação/Napoli

Publicado 13/01/2024 13:46

Rio - O Botafogo está atento ao mercado buscando reforços e abriu negociação com um jogador conhecido pelos torcedores cariocas. Trata-se do volante Allan, ex-Vasco, de 33 anos, atualmente no Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

A diretoria alvinegra entende que o setor de meio-campo precisa de novas peças, e Allan é bem avaliado por conseguir jogar de primeiro ou de segundo volante - a segunda é tratada como prioridade na janela de transferências já de olhos nas primeiras fases da Libertadores.

As conversas entre SAF e Allan iniciaram na última semana e as partes evoluíram, ainda sem costurar um acordo. As informações são do site "ge".

O contrato do meio-campista com o Al-Wahda se encerra em junho deste ano, com o jogador já livre para assinar um pré-contrato. O Botafogo busca a liberação imediata e não está descartada a ideia de pagar uma taxa de transferência - ainda que baixa devido ao fim do vínculo - para assinatura.

Allan foi revelado pelo Vasco e tem experiência no futebol europeu com passagens por Udinese e Napoli, da Itália, e Everton, da Inglaterra. Pelo Al-Wahda, o volante tem 19 jogos e três assistências na temporada.