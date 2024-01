Botafogo foi eliminado na segunda fase da Copinha para o Novorizontino-SP - Henrique Lima/Botafogo

Publicado 12/01/2024 21:32

São Paulo - Classificado com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Botafogo deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira (12). No Estádio Lancha Filho, em Franca, o Alvinegro fez sua pior apresentação na competição e perdeu por 2 a 0 para o Novorizontino-SP, se despedindo na segunda fase.

Por ter avançado na liderança do Grupo 5, a equipe comandada por Eduardo Oliveira teve o direito de permanecer na sede da primeira fase obrigando o deslocamento do adversário, que jogou em Cravinhos pelo Grupo 6 e passou em segundo no grupo que teve a Chapecoense como melhor classificada - a equipe catarinense perdeu nos pênaltis para o Tiradentes-PI, que enfrentará o Novorizontino na sequência do torneio.

No mata-mata, o Botafogo saiu atrás logo no primeiro ataque. Após falta frontal marcada perto da linha da grande área, Diego Galo soltou uma bomba no canto esquerdo do goleiro Heitor e abriu o placar para o Novorizontino.

Com a partida condicionada com um tento anotado logo no início, o Botafogo correu atrás ainda na primeira etapa, conseguiu pressionar o campo de defesa da equipe do interior de São Paulo, mas pouco assustou. Na segunda etapa, quando vivia seu melhor momento, sofreu o segundo em jogada envolvente pela esquerda. Após troca de passes, Lucas Café recebeu dentro da área, ajeitou para a perna esquerda e bateu colocado para tirar do alcance de Heitor. O lateral-esquerdo Devid tentou cortar e mandou contra a própria meta.

O Botafogo se junta ao Fluminense, que também foi eliminado na primeira fase ao perder por 3 a 2 para o Ituano. Neste sábado (13), Vasco, Flamengo e Madureira irão a campo tentar as classificações contra Vitória, Náutico e Cruzeiro, respectivamente.