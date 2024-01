Savarino, ex-atacante do Atlético-MG - Divulgação

Savarino, ex-atacante do Atlético-MGDivulgação

Publicado 11/01/2024 19:13

Rio - O Botafogo anunciou nesta quinta-feira (11) a contratação do atacante Jefferson Savarino. O jogador venezuelano, de 27 anos, custou US$ 2,7 milhões de dólares (cerca de R$ 13,1 milhões) e assinou contrato até o fim de 2026. O novo reforço alvinegro já é a segunda maior contratação da história do clube.

Savarino estava no Real Salt Lake, dos Estados Unidos. No futebol brasileiro, ele teve uma passagem pelo Atlético-MG entre 2020 e 2022, onde conquistou três títulos do Mineiro (2020, 2021 e 2022), o Brasileirão e a Copa do Brasil em 2021, além da Supercopa do Brasil em 2022.

A contratação de Savarino por R$ 13,1 milhões é a segunda maior da história do Botafogo, atrás somente do meio-campista Patrick de Paula que custou R$ 33 milhões. As maiores contratações do clube aconteceram a partir de 2022, no período em que John Textor virou proprietário de 90% da SAF do Alvinegro.

Savarino é o quinto reforço anunciado pelo Botafogo para 2024. Além dele, o Alvinegro já anunciou o goleiro John, os zagueiros Alexander Barboza e Lucas Halter, e o atacante Jeffinho.

Maiores contratações da história do Botafogo:

1º - Patrick de Paula - R$ 33 milhões - 2022

2º - Jefferson Savarino - R$ 13,1 milhões - 2024

3º - Victor Sá - R$ 13 milhões - 2022

4º - Diego Hernández - R$ 12,5 milhões - 2023

5º - Gustavo Sauer - R$ 10 milhões - 2022