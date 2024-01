Marlon Freitas tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025 - Vitor Silva/Botafogo

Marlon Freitas tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/01/2024 22:00

Rio - O Cruzeiro reabriu conversas com o Botafogo tentando a contratação do volante Marlon Freitas, de 28 anos. O jogador agrada a diretoria da SAF da Raposa, comandada pelo ex-jogador e empresário Ronaldo Fenômeno, e o Glorioso não descarta envolver o camisa 17 em uma negociação.

Marlon Freitas tem sido alvo de sondagens desde o fim da última temporada. A ideia da diretoria do Cruzeiro é de uma oferta pela compra de parte dos direitos econômicos. As informações são do site "Goal".

Apesar de terminar 2023 em baixa com críticas dos torcedores, o meio-campista ainda é tratado pelo Botafogo como peça importante no elenco comandado por Tiago Nunes. Marlon, que tem contrato até o fim de 2025, se reapresentou normalmente no CT Lonier e viajou para Itu, no interior de São Paulo, para a pré-temporada.