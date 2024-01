Diego Costa, atacante do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/01/2024 09:30 | Atualizado 10/01/2024 09:35

Rio - Após semanas de negociações, a novela envolvendo a possível renovação de Diego Costa com o Botafogo terminou com final infeliz. De acordo com informações do portal "GE", o atacante não irá permanecer no clube carioca na próxima temporada.

Apesar do desejo do Alvinegro de mantê-lo em 2024, o desfecho foi negativo. Pesaram contra a permanência alguns pedidos de Diego Costa e também algumas questões pessoais. Com isso, o Alvinegro poderá buscar a contratação de um centroavante para a temporada.

Diego Costa, de 35 anos, chegou ao Botafogo no meio da disputa do Brasileiro para ser uma opção a Tiquinho Soares. Ele entrou em campo em 15 jogos e fez quatro gols pelo Alvinegro.