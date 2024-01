Luis Advíncula - Divulgação / Boca Juniors

Luis AdvínculaDivulgação / Boca Juniors

Publicado 10/01/2024 11:11

Rio - Apesar da recusa do Boca Juniors e do não interesse do Botafogo em aumentar o valor pela contratação de Luis Advíncula, o staff do peruano ainda tem esperanças de uma transferência para o Alvinegro. De acordo com informações do portal "GE", os seus representantes trabalham para tentar convencer o clube argentino a reduzir a pedida.

Em entrevista à "TyC Sports", emissora argentina, o empresário do peruano, Horacio Rossi, admitiu que Advíncula recebeu propostas e citou a possibilidade de uma transferência.

"Aqui temos que analisar o contexto, cada jogador de futebol tem sua idade e o seu momento. O contexto em que nos encontramos hoje é que Luis ainda tem dez meses de contrato, tem 33 anos, faz 34 anos no dia 2 de março e, como qualquer jogador com uma carreira útil e com prazo de validade, quer aproveitar ao máximo. Então, é uma questão de responsabilidade apresentar as ofertas que chegaram", disse.

Com passagens por clubes como Rayo Vallecano, da Espanha, Hoffenheim, da Alemanha, Tigres e Puebla, do México, e até uma experiência no Brasil pela Ponte Preta, Luis Advíncula defende o Boca desde 2020. Na temporada passada foi um dos destaques do clube, vice-campeão da Libertadores, com direito a gol na final da competição.