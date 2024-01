O lateral-esquerdo Marçal é o capitão do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/01/2024 14:29 | Atualizado 10/01/2024 14:30

O setor defensivo do Botafogo foi considerado, principalmente no primeiro turno do Brasileiro, uma das maiores qualidades da equipe no ano passado. A reta final da competição mudou um pouco essa situação e o Alvinegro irá viver uma reformulação em 2024. Do quinteto titular, apenas Marçal segue fazendo parte do elenco para a temporada atual.

O lateral-esquerdo e capitão do Botafogo, um dos mais experientes do elenco, é o único que permanecerá no clube. Já Lucas Perri e Adryelson, principais nomes do setor defensivo, foram vendidos ao Lyon, da França, por cerca de R$ 36,7 milhões. Além deles, Di Plácido foi devolvido ao Lanús após o fim de seu empréstimo e Victor Cuesta está fora dos planos do Alvinegro para a temporada e negocia com Inter Miami e Bahia.

O Botafogo também conta com saídas de defensores no banco de reservas. O zagueiro Philipe Sampaio será emprestado ao RWD Molenbeek, clube belga pertencente a John Textor, e JP Galvão disputará o Paulistão com a camisa do Inter de Limeira.

Por outro lado, o Botafogo também trabalha com reposições para tais saídas. Para o gol, John foi contratado para ser o substituto de Lucas Perri. Na zaga, o Alvinegro também já anunciou a chegada de Lucas Halter e Alexander Barboza. O clube, entretanto, segue na busca de um lateral-direito, e nomes como o de Luis Advíncula, do Boca Juniors, foram sondados.