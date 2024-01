Diego Abreu posa para foto na chegada ao Botafogo - Foto: Divulgação/Botafogo

Diego Abreu posa para foto na chegada ao BotafogoFoto: Divulgação/Botafogo

Publicado 10/01/2024 14:54 | Atualizado 10/01/2024 14:56

Rio - Nesta quarta-feira, 10, Diego Abreu se despediu do Botafogo por meio de uma carta publicada nas redes sociais. O atacante, que é filho de Loco Abreu, fez agradecimentos e ressaltou que foi muito feliz no Glorioso. Ele também ressaltou que cresceu tanto como pessoa quanto como profissional. No fim do texto, escreveu um "até breve". Abaixo, veja a publicação:

Obrigado, Botafogo!

Quero agradecer por todos os momentos que vivi neste imenso Clube, que faz parte da minha vida, agora, mais do que nunca.

Vivo o Botafogo desde pequeno. Aprendi a amar, respeitar e honrar as cores do Mais Tradicional. Tive o privilegio de vestir a camisa do Glorioso no ano de 2023 e, por aqui, fui muito feliz, ajudando minha equipe e meus companheiros dentro de campo. Cresci como pessoa e profissional, me desenvolvi com os melhores profissionais que poderia ter, e sou grato por isso.

Agradeço mais uma vez a todos os companheiros de equipe, Comissão Técnica, Staff e Diretoria.

Até breve, gloriosos...

Diego Abreu

Diego Abreu foi anunciado pelo Botafogo em março de 2023 . O atacante estava emprestado pelo Defensor, do Uruguai, e defendia a categoria sub-20 do Alvinegro.

No fim de 2023, ele sofreu uma lesão muscular e, por isso, ficou de fora da lista de inscritos da Copinha 2024. O contrato de empréstimo de Diego com o Botafogo era válido até abril deste ano.

Com a camisa do Botafogo, Diego Abreu disputou 13 partidas e marcou cinco gols. O jovem sofreu com lesões em mais de uma oportunidade e, por isso, teve um baixo número de jogos.