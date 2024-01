Tiago Nunes é o técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/01/2024 17:32

Rio - O Botafogo embarcou nesta terça-feira (9) para Itu, no interior de São Paulo, onde ficará concentrado para os trabalhos de pré-temporada visando as estreias no Cariocão e na Pré-Libertadores. O elenco comandado por Tiago Nunes passará por atividades intensas focadas na preparação física até a próxima segunda-feira (15), quando retornará ao Rio.

O resort, que será casa do Glorioso nos próximos dias, fica localizado a 100km da capital e foi local de concentração da seleção do Japão na Copa do Mundo de 2014. O espaço tem cerca de 130 mil m² e também conta com piscinas descobertas e aquecidas, quadras poliesportivas, quadra de tênis, salão de jogos, campo de futebol, sauna e hidromassagem.

Tiago Nunes e sua comissão técnica terão praticamente todo o elenco à disposição para as atividades. De desfalque, apenas o lateral-direito Mateo Ponte, à disposição da seleção uruguaia para o Pré-Olímpico - o jogador, caso a Celeste avance para o quadrangular final, só retornará na reta final da Taça Guanabara.

Confira a lista completa de atletas relacionados:

Goleiros: Gatito Fernández, Igo Gabriel, John e Lucas Barreto.

Laterais: Hugo, Marçal e Rafael.

Zagueiros: Alexander Barboza, Bastos, Jefferson e Lucas Halter.

Volantes: Danilo Barbosa, Kauê, Marlon Freitas, Newton, Patrick de Paula e Tchê Tchê.

Meias: Eduardo, Jacob Montes e Raí.

Atacantes: Diego Hernández, Emerson Urso, Janderson, Jeffinho, Júnior Santos, Matheus Nascimento, Matías Segovia, Tiquinho Soares, Valentín Adamo e Victor Sá.